И производство тоже увеличивается.

После того как европейские и американские автомобильные бренды, поджав хвосты, сбежали с российского рынка весной прошлого года, обосновав это «санкциями», перед отечественными автомобилистами возник не такой уж большой выбор: либо гнать «европейца» в Россию из третьих стран, что, естественно, увеличивает их стоимость, либо пересаживаться на «китайца», ну или, наконец, присматриваться к отечественному автопрому. Тем более что последний в значительной степени теперь является перемаркировкой китайского.

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Количество желающих поддержать отечественного производителя с каждым месяцем становится всё больше, о чём, в частности, свидетельствует предоставленная пресс-службой «АвтоВАЗа» статистика. Из неё следует, что за семь месяцев 2023 года в России было продано без малого 173 тысячи автомобилей LADA, что является вдвое большим показателем по сравнению с семью месяцами 2022 года. В «АвтоВАЗе» понимают, что такое сравнение заведомо популистское, поэтому сразу добавили, что в первой половине прошлого года российский автомобильный ранок находился в тяжелейшем кризисе на фоне ухода привычных производителей и нарушения цепочек поставок автомобильных компонентов.

Производство новых машин примерно соответствует объёму их продаж. Так, согласно статистике «АвтоВАЗа», всего за июль концерн выпустил без малого 32 тысячи автомобилей и машинокомплектов, что является высочайшим показателем месячного производства с марта прошлого года.

Иными словами, экономическая активность населения стремительно восстанавливается, что, учитывая происходящие события, можно назвать потрясающим результатом.