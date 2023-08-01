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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Совфеде заявили, что Россия не будет учитывать мнение ЕС при проведении СВО
Представителей ЕС необходимо время от времени ставить на место.

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Сегодня днём представительница Еврокомиссии Набила Массрали призвала Россию не использовать историю с ударами беспилотниками по Москве с целью эскалации боевых действий на Украине. Довольно быстро на этот призыв из Еврокомиссии откликнулись в Совете Федерации, вот только комментарий оказался диаметрально противоположным тому, какой хотели бы слышать в ЕС.

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Согласно заявлению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, мнение Евросоюза при проведении Россией любых действий в рамках специальной военной операции будет учитываться в последнюю очередь. Иными словами — «никак», добавил вице-спикер СФ.

Многие аналитики полагают, что своими ударами-уколами Украина пытается спровоцировать Россию на опустошающий удар возмездия, после которого можно бы было начать жаловаться ещё сильнее, выбив из коллективного Запада ещё больше оружия, а если повезёт, то и вовсе втянуть его напрямую в этот конфликт на стороне Киева.

#россия #украина #боевые действия #евросоюз
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