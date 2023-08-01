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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЕС призвали Россию не использовать удары дронами по Москве как повод для эскалации конфликта на Украине
Если Украина сама своими действиями об этом просит, разве правильно отказывать?

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Участившиеся атаки украинскими беспилотниками по Москве свидетельствуют не только о желании Киева хоть что-то выдать за «победу» в отсутствие реальных побед на линии боевого соприкосновения, но и о том, что показательной «порки» ему всё никак не хватает. То, что котелок терпения России может не выдержать, и в ход пойдут методы, мысли о которых российское руководство гонит от себя прочь, начинают чувствовать уже и в Евросоюзе.

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Так, сегодня представитель Еврокомиссии Набила Массрали заявила о том, что «Россия не должна использовать это [удары беспилотниками по Москве — прим. ред.] как повод для эскалации». Госпожа Массрали также усомнилась в том, что дроны в самом деле имеют украинское происхождение, допустив, что таким образом Россия занимается манипуляцией, дабы развязать себе руки для ужесточения ударов по Украине.

Здесь остаётся только в очередной раз напомнить представительнице Еврокомиссии о том, что единственная причина, по которой конфликт на Украине до сих пор продолжается — это безмерная западная помощь, в том числе военная, Киеву, при полном саботаже любых попыток добиться урегулирования конфликта дипломатическим путём. Иными словами, не нужно призывать Россию избегать эскалации; нужно призывать сорвавшуюся с цепи сторону усесться за стол переговоров и принять выдвигаемые ей условия. Потому что исход в любом случае очевиден, а сопротивление означает лишь продолжение разрушения Украины как государства. В общем, для изображающих заботу об Украине, представители коллективного Запада осуществляют прямо противоречащие этой заботе контрпродуктивные действия.

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