Объяснить-то объяснил. Но почему так должно быть, по-прежнему неясно.

Представители экономического блока правительства давным-давно является мастерами изъяснения терминами, которые среднестатистическому обывателю всё равно что иероглифы. Делается это по той простой причине, что огромная часть принимаемых экономическим блоком правительства решений являются непопулярными, и необходимость их принятия необходимо как-то заболтать с максимально обильным использованием экономических заимствованных терминов.

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На сегодняшний день хоть объём товарооборота России с другими странами в долларах и евро постоянно сокращается, и к середине июля во внешнеторговых операциях сократился до 38 % против 62 % рублей и юаней, но курс рубля к доллару, по привычке, остаётся для граждан одним из индикаторов здоровья экономики. Поэтому сегодня министр финансов Антон Силуанов пояснил, по какой причине рубль так значительно ослаб за последние месяцы.

По словам Силуанова, «прежде всего» ослабление валютного курса связано с торговым балансом. Иными словами, приток долларов и евро в страну уменьшился, а отток увеличился, отсюда и такой курс. Также Силуанов отметил, что сейчас период отпусков, когда люди ездят за границу и тем самым повышают спрос на валюту.

Важно отменить, что эксперты неоднократно заявляли, что наиболее здоровым для российской экономики курсом рубля к доллару является соотношение примерно в 65—70 рублей за одного вечнозелёного президента. При таком курсе удовлетворяются интересы как экспортёров, так и импортёров. При нынешнем же курсе, который перевалил за 91 рубль и 101 рубль за доллар и евро соответственно, импортёры оказываются в ущемлённом положении, поскольку их товары пропорционально дорожают, из-за чего на них снижается спрос.

Силуанов заявил, что разговоры об оптимальном курсе рубля относительны: безусловно, ослабленный рубль приводит к тому, что повышаются рублёвые доходы экспортёров, но с другой стороны, инфляция на импортные товары приводит к необходимости индексировать зарплаты, пособия, пенсии и прочие бюджетные выплаты.