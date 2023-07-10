Процесс дедолларизации мировой экономики и раньше продвигался методично и уверенно, но после развязанной коллективным Западом против России санкционной войны, которая явно пошла не по плану, мировое сообщество, живущее вне западного «пузыря», увидело, что доллары и евро являются «токсичными» и откровенно опасными валютами, доступ к которым по любой надуманной причине могут отрезать. Как следствие, с подачи США и ЕС процесс ухода от долларов и евро начал набирать высокие обороты, и на сегодняшний день Россия уже примерно на 62,5 % в внешнеторговых операциях обходится российскими рублями и китайскими юанями.
реклама
При этом примечательно, что доля рубля в этой «бивалютной корзине» превышает долю юаня. Согласно комментарию представителя ЦБ РФ средствам массовой информации, в мае доля рубля в экспорте достигла 39 %, а в импорте 30 %, тогда как доля юаня составила 25 % и 31 % в экспорте и импорте соответственно. В среднем получается, что порядка 62,5 % международных расчётов РФ производятся в рублях и юанях.
Суммарная доля доллара США и евро в российских внешнеторговых операциях сократилась в мае этого года до 33 % и 35 % в экспорте и импорте соответственно.
Необходимо понимать, что сейчас не только Россия и Китай осознают необходимость ухода от доллара и евро, но и всё увеличивающееся количество государств. Так, группа БРИКС, вступить в которую хотят уже без малого двадцать государств Азии, Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Америки, активно работает над созданием собственной резервной валюты, которая, согласно неподтверждённым сведениям, будет обеспечиваться золотыми запасами стран-участниц этого экономического объединения. В основном на данном этапе это Россия и Китай.