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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Доля рубля и юаня во внешнеторговых операциях России достигла 62 %
Традиционные валюты отправляются туда, куда и должны: в историю.
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Процесс дедолларизации мировой экономики и раньше продвигался методично и уверенно, но после развязанной коллективным Западом против России санкционной войны, которая явно пошла не по плану, мировое сообщество, живущее вне западного «пузыря», увидело, что доллары и евро являются «токсичными» и откровенно опасными валютами, доступ к которым по любой надуманной причине могут отрезать. Как следствие, с подачи США и ЕС процесс ухода от долларов и евро начал набирать высокие обороты, и на сегодняшний день Россия уже примерно на 62,5 % в внешнеторговых операциях обходится российскими рублями и китайскими юанями.

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При этом примечательно, что доля рубля в этой «бивалютной корзине» превышает долю юаня. Согласно комментарию представителя ЦБ РФ средствам массовой информации, в мае доля рубля в экспорте достигла 39 %, а в импорте 30 %, тогда как доля юаня составила 25 % и 31 % в экспорте и импорте соответственно. В среднем получается, что порядка 62,5 % международных расчётов РФ производятся в рублях и юанях.

Суммарная доля доллара США и евро в российских внешнеторговых операциях сократилась в мае этого года до 33 % и 35 % в экспорте и импорте соответственно.

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13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Необходимо понимать, что сейчас не только Россия и Китай осознают необходимость ухода от доллара и евро, но и всё увеличивающееся количество государств. Так, группа БРИКС, вступить в которую хотят уже без малого двадцать государств Азии, Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Америки, активно работает над созданием собственной резервной валюты, которая, согласно неподтверждённым сведениям, будет обеспечиваться золотыми запасами стран-участниц этого экономического объединения. В основном на данном этапе это Россия и Китай.

#россия #финансы #экономика #дедолларизация
1
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хахахер
21:48
на бали,нужны рубли
Доля рубля и юаня во внешнеторговых операциях России достигла 62 %
dimkahon
21:41
Понятно. Даже первого босса не осилил.
Мои впечатления от игры Dark Souls Remastered. Часть 1
Жак Жан
21:36
Сколько себя помню,эту нацию называли -басурманами.И дел серьезных с ними не вели.Пи@дюлей навешивали-это да.Вести дела с басурманами последнее дело.
Sega отказывается от блокчейн-игр, поскольку игры с возможностью заработка скучные
Foxconn
21:33
Да какой, на тридевятьземель, победы? У нас руководители государства и высшие чины военных не могут ответить на вопрос, что же для России сегодня будет победой. Тьфу.
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
Артём Николаев
21:33
Вот именно, что они свозят свою военную технику на уничтожение, а вместо этого делают новую загружая свою промышленность и проводя реалистичные эксперименты на туземцах. Плюс навешивают на них кредиты...
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
хахахер
21:32
укрочелядь.Мы их всех поколим.По радио говорят,уже 4845 иностранных наёмников,убито на украине
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