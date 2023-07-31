Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
Речь идёт о шведской CV-90, которую огульно почему-то именуют лучшей БМП современности.

реклама

На днях российские войска затрофеили переданную Украине шведскую БМП CV90, которую многие обозреватели называют чуть ли не лучшей в своём классе. Кто это определял, как, по каким критериям — всё это на данный момент не важно; главное — что CV-90 попала в руки ВС РФ, после чего эту БМП наверняка разберут до винтика и выявят все её по-настоящему сильные и слабые стороны.

реклама

Такой расклад крайне не понравился немецкому журналисту Юлиану Рёпке, напомнившему о том, что немецкие военные уже давно критикуют ВСУ за их сомнительную тактику, которая приводит к большим потерям техники. По словам Рёпке, ВСУ допустили очередную тактическую ошибку, в результате чего фактически «подарили» CV90 российским войскам.

Рёпке пишет, что попавшая как трофей в руки российских войск CV90 была захвачена в ходе выполнения «изолированной» боевой задачи, для которой не предназначена: машина попала в засаду, получила удар из гранатомёта, после чего оставшийся в живых экипаж покинул её и спешно ретировался, а российская группа отбуксировала её вглубь контролируемой Россией территории.

Как видим, на Западе критикующие Украину и её военное командование материалы появляются всё чаще, во всё больших количествах и со всё более жёсткими формулировками. И, по всей видимости, в Киеве это как тревожные звоночки отнюдь не воспринимают.

#россия #украина #боевые действия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Киеве прокомментировали заявление министра обороны Италии о неизбежности политического решения конфликта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
41
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
5
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
16
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
24
Как правильно наносить термопасту на процессор
15
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
10
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+
О майнинге на приставках PlayStation и других консолях
4

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
17:27
Ну и что, что трех революций , а историческое название - другое.Не надо идеализировать коммунизм, долго он просуществовал?
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
skyclad80
17:24
99% потребностей урановой руды во Францию поставляет Габон, бывшая колония и крупнейший партнер франции в африке
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
kurar73
17:24
ниже средних не ставлю, как то заметно уже
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Мама Кафка
17:23
За охоту и рыбалку ты можешь на бутылочку присесть. А за эту игру никаких наказаний в России нету, Так что же ты сравниваешь, несравнимое. Мог бы сразу написать : мне по дефолту не везло, и все молит...
Honkai: Star Rail - пропускаем Кафку и выбиваем Пожирателя Луны
Мама Кафка
17:19
Ну что значит приятнее? 60 FPS - это вообще дерьмо, даже на ультрах это дерьмо. У меня монитор 2к144 гц, я лучше поставлю всё на минимальные настройки, чтобы было 144 ФПС, чем буду на ультрах играть в...
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Eppius
17:17
Почти все современное коммерческое кино является полнейшим дерьмом.
Барби и Оппенгеймер лидируют в кассовых сборах вторые выходные подряд
swr5
17:15
Удалил аккаунт HoYoverse, как гора с плеч, два года потерянной жизни, лучше бы я за это время на охоту или рыбалку ездил и то полезнее - на свежем воздухе.
Honkai: Star Rail - пропускаем Кафку и выбиваем Пожирателя Луны
kurar73
17:14
монитор 144гц в добавок(поставил 120).. а 120 фпс как то приятнее 60)
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Мама Кафка
17:14
60 кадров ? Это же не играбельное дерьмо, меньше 144 гц ( 144 фпс) не играю, даже если надо всё поставить на минимальные настройки
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
Виктор Юмаков
17:14
Не отрицаю героизма и профессионализма экипажа танка. Но, что это за боестолкновения, где один солдат против группы нациков или один танк против колонны. Невозможно бесконечно героизмом воинов, затыка...
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем