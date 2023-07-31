Речь идёт о шведской CV-90, которую огульно почему-то именуют лучшей БМП современности.

На днях российские войска затрофеили переданную Украине шведскую БМП CV90, которую многие обозреватели называют чуть ли не лучшей в своём классе. Кто это определял, как, по каким критериям — всё это на данный момент не важно; главное — что CV-90 попала в руки ВС РФ, после чего эту БМП наверняка разберут до винтика и выявят все её по-настоящему сильные и слабые стороны.

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Такой расклад крайне не понравился немецкому журналисту Юлиану Рёпке, напомнившему о том, что немецкие военные уже давно критикуют ВСУ за их сомнительную тактику, которая приводит к большим потерям техники. По словам Рёпке, ВСУ допустили очередную тактическую ошибку, в результате чего фактически «подарили» CV90 российским войскам.

Рёпке пишет, что попавшая как трофей в руки российских войск CV90 была захвачена в ходе выполнения «изолированной» боевой задачи, для которой не предназначена: машина попала в засаду, получила удар из гранатомёта, после чего оставшийся в живых экипаж покинул её и спешно ретировался, а российская группа отбуксировала её вглубь контролируемой Россией территории.

Как видим, на Западе критикующие Украину и её военное командование материалы появляются всё чаще, во всё больших количествах и со всё более жёсткими формулировками. И, по всей видимости, в Киеве это как тревожные звоночки отнюдь не воспринимают.