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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская армия затрофеила переданную Украине шведскую БМП CV-90
В музей, наверное, сгодится.

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Химера, собранная коллективным Западом из украинской армии, в значительной степени, как бы цинично это ни звучало, на реальных примерах позволит изучить устройство и уязвимости американской и европейской военной техники. В пользу ВСУ из западных арсеналов выскребли всё, что только могли из числа наземной техники, и теперь отдельные образцы попадают в руки ВС РФ в качестве трофеев. Сегодня, например, стало известно о захвате первой в рамках СВО шведской бронемашины пехоты CV-90.

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Согласно имеющейся информации, данный экземпляр CV-90 был подбит из ручного противотанкового гранатомёта: командир машины погиб, а экипажу удалось эвакуироваться и сбежать, оставив технику в относительно целом виде.

CV-90 является сравнительно современной БМП: была разработана в конце 1980-х, а производство началось в 1993 году. Из открытых источников известно, что всего было произведено свыше 1 400 таких БМП, так что расслабляться не стоит, и если из Вашингтона поступит приказ, то Швеция возьмёт под козырёк и передаст Киеву столько CV-90, сколько сможет.

#россия #украина #боевые действия
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