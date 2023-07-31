Объект политики продолжает изображать из себя субъект.

Вчера в итальянской прессе появился комментарий министра обороны Италии Гвидо Крозетто о том, что сложившийся «тупик» на линии боевого соприкосновения является предтечей политического решения текущего конфликта, которое обязательно должно быть реализовано. Естественно, на Украине, где, похоже, до сих пор всерьёз верят в возможность добиться своих целей военным путём, комментарий господина Крозетто тут же подхватили представители местной политической власти.

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В частности, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который в начале конфликта с удовольствием ездил на встречи с российской переговорной делегацией, а затем внезапно и совершенно безосновательно стал «ястребом», позволил себе прокомментировать заявление министра обороны Италии.

По словам Подоляка, сложившаяся ситуация действительно свидетельствует о необходимости «принятия политического решения». Вот только это политическое решение должно выглядеть так: начать передачу Украине авиации, дальнобойных ракет, а также увеличить поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Подоляк считает, что Россию необходимо «выбить с территории Украины военным путём», а любой другой «политический результат», по мнению советника главы ОП Украины, приведёт к краху «глобального порядка безопасности» и триумфом «кровавых людоедов по всему миру».

Иными словами, украинская политическая власть продолжает надеяться на то, что каким-то образом случится чудо, и страна сможет одержать военную победу. На Западе, впрочем, веры в чудо с каждым днём становится всё меньше: подозрительно часто стали возникать критические для Украины статьи в западных СМИ, всё чаще начали появляться слухи о тайных переговорах реальных участников данного конфликта — России и США — о его завершении.