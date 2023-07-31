И ведь был ещё предыдущий месяц.

То, что «контрнаступление» ВСУ идёт, как бы это помягче выразиться, не по плану, начали стремительно понимать даже представители западной прессы, в которой всё чаще стали публиковаться критические материалы относительно ведения Украиной боевых действий в условиях, вообще-то, безмерной и кажущейся бесконечной военной и финансовой помощи со стороны Запада. О том, что никаких результатов «контрнаступление» не достигает, свидетельствует статичная линия боевого соприкосновения, изменения которой идут разве что на линии Сватово-Кременная, и то — в пользу ВС РФ.

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И вот, сегодня в Минобороны рассказали, какие потери понесли ВСУ только за последний месяц (по всей видимости, имеется в виду статистика с 1 июля по 30 июля включительно). Согласно официальной информации, суммарно украинскими войсками было утрачено 2 227 единиц различного вооружения, включая 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley и 40 гаубиц M777.

Из предыдущих сводок мы знаем, что с момента начала «контрнаступления» — с 4 июня — потери ВСУ в танках составили 415 единиц, а другой бронетехники — свыше 1 300 единиц. Помимо этого украинские войска регулярно теряют последние оставшиеся боевые самолёты и вертолёты, лёгкую технику, специальную технику, артиллерийские системы, беспилотники и прочее.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, именно неудачами в рамках «контрнаступления» и обусловлено сосредоточение Киева на проведении террористических атак. В качестве ответных мер, добавил Шойгу, российской армией «в разы увеличена интенсивность ударов» по военным объектам Украины, включая объекты, которые готовят и обеспечивают теракты.