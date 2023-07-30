Все БПЛА уничтожены или подавлены системами радиоэлектронной борьбы.

Украинское военно-политическое руководство действует по некоему определённому шаблону: пытаясь скрыть (заболтать) провалы на линии боевого соприкосновения, осуществляет комбинированные атаки, направленные одновременно на Москву и Крым, считающиеся в Киеве, по всей видимости, символичными целями.

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И если в Москве в результате работы систем радиоэлектронного подавления один из участвовавших в атаке беспилотников, сбившись с курса, врезался в одну из высоток комплекса «Москва-Сити», пусть и незначительно, но всё же повредив фасад здания, то атака на Крым была отражена полностью без ущерба для инфраструктуры. О факте пресечённого теракта в Крыму сообщило утром Минобороны.

Согласно официальной сводке, в ударе участвовали 25 (двадцать пять) воздушных беспилотников самолётного типа. Из них 16 были сбиты средствами противовоздушной обороны и ещё девять — выведены из строя в ходе работы средств радиоэлектронной борьбы. Подавленные с помощью РЭБ беспилотники рухнули в Чёрное море в районе мыса Тарханкут. В результате отражения атаки пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не допущено.