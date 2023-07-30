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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников по Москве
Незначительно повреждены фасады двух офисных башен комплекса «Москва-Сити».

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Украина всерьёз зачастила с атаками по общепризнанной территории России. Буквально только что стали поступать сообщения о том, что в Подмосковье были перехвачены несколько украинских беспилотных летательных аппаратов, но, к сожалению, как минимум одному из них удалось пролететь достаточно большое расстояние, чтобы по тем или иным причинам врезаться в одну из высоток комплекса «Москва-Сити». О том, что инцидент имел место, сообщил только что мэр Москвы Сергей Собянин.

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По какой причине беспилотник угодил в небоскрёб, неясно: возможно, это стало следствием работы систем радиоэлектронного подавления, потому что логики в ударе по сугубо гражданскому объекту нет. По словам Собянина, в результате попадания дрона незначительные повреждения нанесены фасадам двух офисных башен комплекса, пострадавших нет.

Как видим, российские меры по постановке Украины на место эффекта на киевское военно-политическое руководство не оказывают: террористические акты, явно направленные на то, чтобы отвлечь внимание украинской и западной общественности от застрявшего и не имеющего успеха ни на одном из направлений «контрнаступления», продолжаются. Возможно, удары возмездия будут ужесточаться.

На данный момент необходимо дождаться заявлений российских силовых ведомств и разобраться, откуда запускались дроны и как так вышло, что один из них снова долетел до столицы.

Дополнено: Согласно последовавшему вскоре после инцидента комментарию Минобороны, имела место террористическая атака со стороны Украины с использованием БПЛА. Как уточняет оборонное ведомство, всего в атаке участвовали три беспилотника: один был уничтожен над Одинцовским районом Подмосковья, ещё два были подавлены системами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и рухнули на территории комплекса «Москва-Сити».

#россия #украина #боевые действия
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