А Россия рассчитывает на прекращение передачи США Украине вооружений. Дальше что?

Американская политическая «элита» продолжает жить в некоем странном иллюзорном мире, в котором США могут делать всё, что им заблагорассудится, не неся за это никакой ответственности, тогда как другим, в представлении Вашингтона, вести себя так почему-то нельзя. В частности, о том, что Юпитер давно уже не Юпитер, а быки — не быки, в очередной раз забыл госсекретарь США Энтони Блинкен, выступавший в Австралии по итогам переговоров с австралийской стороной.

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По словам Блинкена, США пристально следят за сотрудничеством России и Китая, в частности, в военной сфере. Как отметил американский госсекретарь, Пекин заверил Вашингтон в том, что передачи вооружений и другого оказания летальной помощи России в рамках текущего конфликта на Украине не будет. При всём этом серьёзные опасения у Блинкена вызывают отдельные китайские компании, которые делятся с Россией технологиями двойного назначения, в частности, в области беспилотных летательных аппаратов. В теории, эти технологии могут быть применены для создания средств поражения для применения на Украине. Блинкен выразил надежду на то, что Китай «сделает всё возможное», чтобы подобного взаимодействия между Пекином и Москвой не происходило.

Иными словами, Блинкен сказал следующее: всему коллективному Западу оказывать беспрецедентную помощь Украине, которая пока не достигла разве что передачи Киеву ядерных бомб, можно. А вот всем остальным помогать России почему-то нельзя. Пора господину Блинкену уже осознать, что как раньше больше не будет: США более не единственная сверхдержава на планете — их теперь как минимум три, включая РФ и Китай, и это по словам самих американских военных.

Не так давно, напомним, американцы «наехали» на Иран за то, что тот якобы поставляет России свои дроны-камикадзе, известные в рамках текущего конфликта, как «Герань-2». В реальности же ни Россия, ни Иран не подтверждали факт военного сотрудничества в этой сфере, поэтому, скорее всего, в реальности эти дроны производятся в России, а всё остальное — пропагандистские антииранские действия.