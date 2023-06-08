Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли выступил перед выпускниками Национального университета обороны, где поведал о современных вызовах, с которыми сталкиваются как сами Соединённые Штаты, так и мир в целом. Милли не стал отрицать, что мир переходит к многополярному устройству, и сделал на этот счёт любопытный комментарий.
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По мнению Милли, переход мира к многополярности очевиден, и, более того, мы, по мнению генерала, уже находимся в трёхполярной международной среде, в которой главенствуют три великих державы — США, Китай и Россия. И это, считает председатель КНШ ВС США, гораздо сложнее, чем биполярное или однополярное мироустройство. В течение следующих нескольких десятилетий, считает Милли, мир столкнётся с большими вызовами и кризисами.
Дополнительно Милли отметил, что в мире всё большую роль начинают играть региональные державы, которые впоследствии могут подрасти до статуса великих держав. Уточнять, о каких конкретно государствах идёт речь, генерал Милли не стал.
Необходимо помнить, что многополярное мироустройство является для человечества естественным, и в исторической перспективе многополярность на Земле была не так уж давно — до Второй мировой войны. Затем мы пережили период двухполярного мира, после чего в 1991 году США остались единственной мировой сверхдержавой, и вот, сейчас факт угасания своей позиции с передачей эстафетной палочки другим игрокам признают уже и американские военные.