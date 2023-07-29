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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Стала известна цель вчерашнего ракетного удара ВС РФ по Днепропетровску
По всей видимости, здание СБУ использовалось уже не СБУ.

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О том, что официальные сводки Минобороны России о ходе специальной военной операции, а также об отдельных её эпизодах, слишком кратки, сухи и малоинформативны, не высказывался только ленивый. Прошло полтора года, а воз и ныне там. Так, например, вчера в городе Днепр (Днепропетровск) был зафиксирован ракетный удар, итогом которого стало полуразрушенное здание областного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

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Официальная сводка Минобороны же гласит о том, что на самом деле удар наносился не по офису СБУ, а по пункту управления вооружённых сил Украины. Из этой информации можно сделать несложный вывод о том, что здание СБУ в Днепропетровске было передано в ведение ВСУ для ведения боевых действий. Российское оборонное ведомство утверждает, что цель удара — поражение назначенного объекта — была достигнута. В этом, собственно, после вала вчерашних видеороликов и фотоматериалов, сомневаться не приходится.

На данном этапе интересно, повлияет ли вчерашний удар по пункту управления на координацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Географически Днепропетровск является удобной тыловой базой, с которой можно управлять действиями фактически всех группировок ВСУ, участвующих в «контрнаступлении».

#россия #украина #боевые действия
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Серж Диезз
16:08
только бульдозер это не параллельные ядра из-за общего кэша. Это одно ядро которое ждет выполнения одной операции
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Johan_888
16:08
Просто ЭПИЧЕСКИ, подсветил арте и пропушил. Медаль Колобанова в реальной жизни.
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Китя.
16:05
Так это здорово параллельные ядра. если это было так как говоришь просто. можно было из 7950х 16 ядерник сделать 8 ядерник и работал на 10GHz в одно потоке порвал бы 13900кs как тузик грелку.
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Серж Диезз
16:05
клоун тебе и сравнивают производительность на ватт
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Серж Диезз
16:00
это ты не о чем, по факту 13900К исполняет операция/ядро, а бульдозер операция/2"ядра". Поэтому суд и нагнул АМД, это чисто одно ядро и обман потребителей без всяких "но"
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
cantik
15:59
Доступ в инет тогда было легче всего получить через секретаршу какой-нибудь фирмы. У всех комерсов был инет.
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Серж Диезз
15:58
Только нужно не просто потребление, а производительность и температура. И тут АМД делает губками, интел закачивает больше ватт, потому что может себе позволить, но и выдает больше и греется меньше, а ...
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