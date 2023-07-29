По всей видимости, здание СБУ использовалось уже не СБУ.

О том, что официальные сводки Минобороны России о ходе специальной военной операции, а также об отдельных её эпизодах, слишком кратки, сухи и малоинформативны, не высказывался только ленивый. Прошло полтора года, а воз и ныне там. Так, например, вчера в городе Днепр (Днепропетровск) был зафиксирован ракетный удар, итогом которого стало полуразрушенное здание областного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

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Официальная сводка Минобороны же гласит о том, что на самом деле удар наносился не по офису СБУ, а по пункту управления вооружённых сил Украины. Из этой информации можно сделать несложный вывод о том, что здание СБУ в Днепропетровске было передано в ведение ВСУ для ведения боевых действий. Российское оборонное ведомство утверждает, что цель удара — поражение назначенного объекта — была достигнута. В этом, собственно, после вала вчерашних видеороликов и фотоматериалов, сомневаться не приходится.

На данном этапе интересно, повлияет ли вчерашний удар по пункту управления на координацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Географически Днепропетровск является удобной тыловой базой, с которой можно управлять действиями фактически всех группировок ВСУ, участвующих в «контрнаступлении».