Удары по центрам принятия решений иногда всё же осуществляются.

Вскоре после того как в Таганроге был осуществлён теракт с применением переоборудованной ракеты С-200, в котором следственные органы и Минобороны обвинило украинское военно-политическое руководство, на Украине завыла тревога, а из Днепра (Днепропетровска) стали поступать сообщения о мощном взрыве.

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Спустя небольшое количество времени с места стали поступать фото- и видеоматериалы, подтверждающие факт ракетного удара. Целью, как сообщается, стало здание областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске. Часть здания полностью обрушилась. Неизвестно, находились ли на момент удара в здании непосредственно сотрудники СБУ, но разместившаяся рядом с местом удара целая вереница машин скорой помощи недвусмысленно намекает на то, что пострадавшие имеются.

Официальной сводки Минобороны России, разъясняющей цель и последствия удара, пока нет. Скорее всего, опубликована она будет завтра днём.