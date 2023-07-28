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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский подтвердил факт удара ВС РФ по зданию СБУ в Днепропетровске
И снова начал проецировать свои грехи на других.

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Пару часов назад в Днепре (Днепропетровске) прогремел взрыв. Как стали сообщать очевидцы, произошёл ракетный удар, целью которого стало здание областного управления Службы безопасности Украины (СБУ). Теперь же эти сведения подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский обвинил Россию в «терроре» и, совершенно забыв положение Украины, пообещал, что Киев сделает всё, чтобы РФ понесла «наказание» за «агрессию и террор». Дополнительно Зеленский зачем-то обвинил Россию в ударе по жилой многоэтажке, повреждение которой в реальности наверняка опять стало результатом «работы» украинской ПВО. Далее украинский «лидер» использовал словосочетание «эти сволочи ответят»; подобная риторика, впрочем, как нельзя лучше характеризует уровень заседающего в Киеве правительства.

Необходимо отметить, что удар по зданию СБУ последовал после того, как Украина нанесла удар по Таганрогу, который также был классифицирован как террористический акт. Иными словами, стороны конфликта обвиняют друг друга в терроре, и предельно очевидно, что ни о каких переговорах в таких обстоятельствах речи быть не может. Идёт только бесконечная эскалация, вынуждающая Россию прибегать к мерам, которые на момент начала специальной военной операции казались попросту немыслимыми, и которых российские власти всячески избегали. Что ж, это выбор киевских властей, и им (и только им) за него отвечать перед народом Украины.

#россия #украина #боевые действия
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