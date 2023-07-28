Есть пострадавшие, есть повреждения. Должен быть нанесён сокрушительный удар возмездия.

Несмотря на то, что с Украины, вернее, с её потерявшего связь с реальностью руководства за его безрассудные выходки регулярно сбивают спесь массированными ракетными ударами, самоуверенность у него всё ещё никуда не пропадает. В частности, сегодня в Таганроге около полутора часов назад был зафиксирован взрыв и повреждения гражданской инфраструктуры. Теперь же с экстренным сообщением выступило Минобороны России, давшее оценку произошедшему событию.

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Согласно сведениям МО РФ, имел место осуществлённый Украиной террористический акт, для которого была применена переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета ЗРК С-200. Удар пришёлся по жилой инфраструктуре Таганрога: саму ракету удалось перехватить средствами противовоздушной обороны, но обломки ракеты упали на территории города.

В результате теракта повреждения получили несколько зданий и пострадали несколько мирных граждан. К счастью, обошлось без погибших.

Согласно заявлению губернатора Ростовской области Василия Голубева, за медицинской помощью обратились пятнадцать человек, а повреждения получил Таганрогский художественный музей.