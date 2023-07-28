Право есть. Надо его применять.

Сегодня ближе к вечеру в Таганроге произошло то, что было классифицировано российскими властями как террористический акт: по городу с территории Украины была запущена переоборудованная в ударный вариант ракета ЗРК С-200, часть которой после перехвата рухнула в черте города, повредив музей и ранив больше пятнадцати человек. Обошлось без жертв, но по случаю теракта Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по соответствующей статье 205 УК РФ.

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Вместе с тем МИД России назвал действия украинского руководства заведомо не имеющими военного смысла и направленными против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Внешнеполитическое ведомство «решительно осудило» действия Киева, призвало «международное сообщество» присоединиться к осуждению, а также заявило о праве России на «жёсткие ответные меры».

На данном этапе необходимо выяснить, как так вышло, что переоборудованная ракета С-200 преодолела столь большое расстояние от линии боевого соприкосновения до Таганрога, и почему была (если была) перехвачена только непосредственно над городом. Понятно, что все подобные действия Украины — это не более чем едва ощутимые «уколы» в сравнении с тем ущербом, которые она получает в качестве ответных действий России, но в любом случае сбивать спесь с зарвавшегося от своей мнимой безнаказанности оппонента нужно регулярно и демонстративно.