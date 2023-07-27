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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном
Официальная версия визита — принятие участия в параде.

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На днях российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Пхеньян. Официальная версия визита — это участие в праздновании 70-й годовщины того, что в КНДР называют «победой корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950—1953 годов».

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В рамках визита глава российской военной делегации встретился с главой КНДР Ким Чем Ыном. В ходе этой встречи, как сообщается, стороны обменялись подарками, Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина, а Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил уверенность в том, что российский народ добьётся поставленных перед собой целей.

Логично предположить, что участие в праздничных мероприятиях — это лишь часть более глобальной цели визита главы российского оборонного ведомства в Северную Корею. Какова реальная цель, пока, естественно, не сообщается. Необходимо понимать, что КНДР находится под жёсткими санкциями ООН, за которые в период своей наибольшей слабости проголосовала и Россия. Эти санкции, в частности, запрещают странам продавать вооружения в КНДР. Так что в самом деле очень любопытно, с чем Шойгу прибыл в Пхеньян и с чем вернётся в Москву. Необходимо помнить, что в КНДР имеется циклопический для страны её масштабов военно-промышленный комплекс, который может поработать на благо СВО в обмен на экономическую поддержку со стороны России.

Что же до корейской «Отечественной освободительной войны», то весь остальной мир знает этот конфликт как Корейскую войну, итогом которой, кто бы что ни говорил, стала никакая не победа корейского народа, а ничья, которая, вообще-то, и привела к разделу Кореи на две части. К вопросу о том, как можно манипулировать историей в сомнительных целях.

#россия #политика #кндр #северная корея
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