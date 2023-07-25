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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская военная делегация прибыла в КНДР
Официальная версия — чтобы принять участие в торжественных мероприятиях.

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Мир стремительно возвращается к состоянию Холодной войны с горячими периодами, а это значит, что прежние друзья и союзники должны держаться вместе. В целях дальнейшего укрепления российско-северокорейских связей в целом и военного сотрудничества в частности, сегодня российская военная делегация, возглавляемая министром обороны Сергеем Шойгу, прибыла в КНДР.

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Официальная версия, по которой осуществляется визит — принятие участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-й годовщине окончания Корейской войны 1950—1953 гг. Данное событие в КНДР, понятное дело, считают победой корейского народа, а саму Корейскую войну — Отечественной освободительной войной.

Каковы другие, полагаем, куда более важные причины визита аж целой российской военной делегации, не сообщается. По крайней мере, пока.

#россия #политика #кндр
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