В общем, всё почти так, как и утверждали осведомлённые источники ещё вчера вечером.

Вчера на стыке дня и вечера Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам на Украине — удар, по единоразовому масштабу нанесённого ущерба затмивший все удары последних нескольких месяцев. Поскольку с украинской стороны все съёмки запрещены, а текстовые комментарии большого доверия не вызывают, пришлось ждать сегодняшнего дня и официальную сводку Минобороны России, в которой и были названы цели, поставленные перед ракетным ударом.

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Для начала отметим, что Минобороны вчерашний удар, несмотря на его масштаб, всё же официально массированным не называет: вместо этого используется обволакивающий термин «сосредоточенные удары». Целями ударов, в нанесении которых участвовали крылатые ракеты воздушного и морского базирования, стали украинские аэродромы, пункты управления ВСУ, места дислокации украинских сил, сборочные цеха, на которых производились беспилотные катера, места хранения вооружения, техники и боеприпасов, прибывших на Украину из США и ЕС.

Согласно официальной сводке Минобороны, все назначенные к удару объекты были поражены, тем самым цель самого удара была достигнута.

Примечательно, что несмотря на постоянный «вынос» украинских переданных с Запада систем ПВО, их насыщенность всё ещё представляет угрозу для российских воздушных средств поражения. Так, из вчерашнего комментария представителя ВВС ВСУ Юрия Игната следовало, что российские ракеты двигались по новой программе, пытаясь запутать системы ПВО и разворачиваясь в обратном направлении. Ну, для того чтобы люди лучше понимали масштаб текущего конфликта, при котором за полтора года охоты за системами ПВО они у Украины ещё остались в достаточно опасном количестве. Понятно, что это всё стало возможным исключительно «благодаря» помощи коллективного Запада, но всё же.