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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Массированный удар крылатыми ракетами наносится по объектам на Украине
Куда летят, куда прилетели, пока неясно.

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Последние несколько месяцев Россия каждый день так или иначе наносит ракетные и беспилотные удары по объектам на территории Украины. В подавляющем большинстве случаев удары с целью минимизации ущерба гражданским лицам наносятся в ночное время суток, но сегодня ракеты полетели по изменённому графику. Примерно в 17 часов по Москве стали появляться сведения о залповом пуске крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков из акватории Каспийского моря, и вот, к этому моменту средства поражения уже долетели до границ Украины.

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Несмотря на то, что на Украине строго-настрого запрещено снимать боевые действия, места попадания ракет и места работы зенитных систем, многим закон не писан, поэтому кадры пролётов крылатых ракет уже разлетелись по всем тематическим «пабликам» в соцсетях.

На момент написания этой заметки воздушная тревога звучала во всех без исключения регионах Украины, а очевидцы уже сообщают о взрывах в западных областях страны.

На данном этапе слухов больше, чем достоверной информации. Сообщалось о том, что пуски из акватории Каспийского моря осуществили двенадцать стратегических ракетоносцев Ту-95МС, суммарный залп которых превышает 70 ракет. Также, по слухам, Россия применила гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

В любом случае, о результатах ракетного удара завтра днём (если повезёт, то раньше) отчитается Минобороны России, тогда всем кривотолкам и слухам будет положен конец.

#россия #украина #боевые действия
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Пока америкосы будут топить китайские корабли, китайцы уже новые построят)) могут и мост за ночь бахнуть)) и рисом ракеты закидают или всей толпой ее поймают и разберут, что бы такую же собрать))
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Ohotnik_mur
20:54
Михаил Андреев. Источник информации назовите пожалуйста. Гугл выдаёт что эти удары были в июне, а не сейчас или сегодня или вчера. И то, информация о таких ударах с акватории каспийского моря с украин...
Массированный удар крылатыми ракетами наносится по объектам на Украине
F1oRiDa
20:51
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