Может, и вправду такой план был. Кто ж этих лондонских мастеров тактики и стратегии разберёт?

В отношении украинского «контрнаступления» на Западе уже ощущается нервозность. Американские и европейские политики стараются избегать этой темы, пытаться сделать вид, что Украина сама разберётся, как ей вести боевые действия, а также с явным страхом в глазах заявляют о необходимости склонить чашу весов этого конфликта на украинскую сторону (тем самым уже прямо подтверждая, что на её стороне чаша весов никогда, в общем-то, и не была).

реклама

В военно-политическом руководстве Украины же утверждают, что наступательные действия идут по плану и лишь замедлились по причине наличия основательных укреплений с российской стороны. Не будем сейчас портить киевским властям иллюзию, напомнив о том, что до российских укреплений ВСУ даже близко не добрались, а просто перейдём к комментарию, который в интервью The Telegraph дал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Как ни странно, но господин Хиппи разделяет мнение украинского руководства. По его словам, ВСУ сейчас «в целом выполняют план», разработанный зимой вместе с британской, американской и другими сторонами. Хиппи добавил, что реальное наступление — это не голливудский боевик, и быстрых и красочных моментов не будет.

По мнению российского командования, «контрнаступление» ВСУ выдохнется к концу августа, после чего, по всей видимости, начнётся период снижения интенсивности боевых действий. И здесь главное, чтобы период распутицы не был использован коллективным Западом, чтобы в очередной раз нашпиговать украинскую армию вооружениями.