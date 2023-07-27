Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Замминистра обороны Британии верит в то, что «контрнаступление» ВСУ идёт «по плану»
Может, и вправду такой план был. Кто ж этих лондонских мастеров тактики и стратегии разберёт?

реклама

В отношении украинского «контрнаступления» на Западе уже ощущается нервозность. Американские и европейские политики стараются избегать этой темы, пытаться сделать вид, что Украина сама разберётся, как ей вести боевые действия, а также с явным страхом в глазах заявляют о необходимости склонить чашу весов этого конфликта на украинскую сторону (тем самым уже прямо подтверждая, что на её стороне чаша весов никогда, в общем-то, и не была).

реклама

В военно-политическом руководстве Украины же утверждают, что наступательные действия идут по плану и лишь замедлились по причине наличия основательных укреплений с российской стороны. Не будем сейчас портить киевским властям иллюзию, напомнив о том, что до российских укреплений ВСУ даже близко не добрались, а просто перейдём к комментарию, который в интервью The Telegraph дал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Как ни странно, но господин Хиппи разделяет мнение украинского руководства. По его словам, ВСУ сейчас «в целом выполняют план», разработанный зимой вместе с британской, американской и другими сторонами. Хиппи добавил, что реальное наступление — это не голливудский боевик, и быстрых и красочных моментов не будет.

По мнению российского командования, «контрнаступление» ВСУ выдохнется к концу августа, после чего, по всей видимости, начнётся период снижения интенсивности боевых действий. И здесь главное, чтобы период распутицы не был использован коллективным Западом, чтобы в очередной раз нашпиговать украинскую армию вооружениями.

#россия #украина #боевые действия #великобритания #британия #англия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Ланцеты» подбивают танки Leopard 2 в ходе отражения наступления — видео
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
174
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
38
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
+
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
41
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
4
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
27
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
4

Сейчас обсуждают

Henry Miklashevych
02:23
Как они🇺🇲 любят воевать на чужой земле. Пора их топить.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
eai
02:18
25 июля штормер сбил Ка-52 https://vk.com/wall-201190697_688800
Третий из шести британских ЗРК Stormer HVM поражён российским "Ланцетом" в зоне СВО [Видео]
Кирилл Прозоровский
01:56
А вроде писали что он его ракетой задел. Бредовая идея какая-то.
Российский Су-35 в небе Сирии повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся ему помешать
Cyborg39rus
01:40
Страна или страны у которых ничего нет, никак не смогут нагнуть тех, у кого всё есть.
В Госдепе США высоко оценили устойчивость российской экономики.
Александр Колодин
01:38
В России как всегда покрыто тайной
Пригожин впервые за месяц рассказал о положении ЧВК «Вагнер» в Африке
Андрей Тарр
00:55
Дорого, долго и муторно, да и не является "панацеей". И дорого и муторно при обслуживании. Уже давно существуют боеприпасы, рассчитанные на преодоление нескольких метров грунта и/или сантиметров бетон...
Склад боеприпасов в Крыму поражён в результате налёта украинских беспилотников
Сергей Баулов
00:37
Зачем их пускают днём, когда такие ракеты буквально можно из пзрк перехватить специальными командами людей на постах?
В сети появились первые фото и видео пролетающих крылатых ракет, запущенных 26.07
Григорий
00:37
Автор - нубас.Ты просто передрал новость с ошибкой горе-писателя с 3DNews и даже не удосужился свериться с первоисточником на Micron.com 🤣 А всё потому, что не "32-гигабайтные" микросхемы, а 32-гигаб...
ФРС США подняла ключевую ставку до рекордного значения со времён теракта в 2001 году
Вадим Кудрявцев
00:36
Молчал бы уж .чушка немытая.Тебя русские бумагой подтиратся научили а не пальцем.осло ..б
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Рамзан Хадаев
23:56
Похвастайтесь своими успехами в Украйне русские вояки! Или, ещё где то! Есть, чем гордится? Ждёмс, очередной *жест доброй воли*!
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем