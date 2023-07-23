Дальше будет небольшой перерыв, а к весне «это всё» закончится.

Журналист Владимир Соловьёв, который регулярно посещает зону специальной военной операции и снимает там репортажи, взял интервью у командующего группировкой войск «Центр» (обозначаются буквой «О» и прозваны в народе «Отважными») генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Небольшим отрезком интервью, в котором генерал комментирует оставшийся у ВСУ запал для осуществления наступательных действий, Соловьёв поделился буквально только что в своём Telegram-канале.

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По словам Мордвичева, запала (потенциала) для наступления у ВСУ хватит ещё до конца августа. Затем, согласно расчётам командующего «Отважными», будет небольшой перерыв, зимой «они сильно такого ничего не достигнут», а к весне, по мнению генерала, «это всё закончится».

Что генерал-лейтенант Мордвичев имел в виду под «этим всем» — наступление ВСУ как явление или же всю специальную военную операцию — не вполне ясно. Контекст подразумевает оба варианта.

На сегодняшний день наступательные действия ВСУ не имеют успеха ни на одном из направлений линии боевого соприкосновения. По имеющимся у политика Владимира Рогова данным, вторая фаза «наступа» начнётся в конце июля— начале августа.