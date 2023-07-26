Сопротивление Украины за чужой счёт продолжается.

Нынешний конфликт на Украине, безусловно, войдёт в учебники военной науки всех стран, заинтересованных в поддержании своих вооружённых сил в состоянии боеготовности. Данный конфликт ценен не в последнюю очередь тем, что демонстрирует удивительную связь времён, когда боевые действия сочетают в себе элементы Первой мировой войны, а также суперсовременного конфликта с применением всех спутниковых и беспилотных средств наблюдения, не говоря уже про решимость украинских сил оказывать пусть и полностью за чужой счёт, но всё же сопротивление. Сегодня эта решимость в очередной раз была подтверждена.

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Как гласит официальная сводка Минобороны России, утром 26 июля ВСУ возобновили наступательные действия высокой интенсивности на Ореховском направлении. Российское оборонное ведомство охарактеризовало атаку как «массированную» — силами трёх усиленных танками батальонов. В результате отражения удара потери позиций не допущено, а ВСУ понесли тяжелейшие потери: только на этом направлении за несколько часов боя были уничтожены 22 танка, 10 БМП и 1 боевая бронемашина. Были ли в составе этой бронетехники представители западного «зверинца», пока не уточняется, но на предоставленных сторонними источниками кадрах можно заметить как минимум несколько выведенных из строя БМП Bradley.

Необходимо понимать, что наступательные действия ВСУ продолжаются на всех основных направлениях линии боевого соприкосновения. Успеха попытки прорыва ещё даже не первой линии обороны, а «предбанника», не имеют.

По мнению российского командования, потенциал для наступления у ВСУ хоть и изрядно потрёпан, но ещё не исчерпан. Окончательное «выдыхание» наступления ожидается к концу августа.