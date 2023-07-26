Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ отбили массированную атаку ВСУ на Ореховском направлении, уничтожив более 30 единиц бронетехники
Сопротивление Украины за чужой счёт продолжается.

реклама

Нынешний конфликт на Украине, безусловно, войдёт в учебники военной науки всех стран, заинтересованных в поддержании своих вооружённых сил в состоянии боеготовности. Данный конфликт ценен не в последнюю очередь тем, что демонстрирует удивительную связь времён, когда боевые действия сочетают в себе элементы Первой мировой войны, а также суперсовременного конфликта с применением всех спутниковых и беспилотных средств наблюдения, не говоря уже про решимость украинских сил оказывать пусть и полностью за чужой счёт, но всё же сопротивление. Сегодня эта решимость в очередной раз была подтверждена.

реклама

Как гласит официальная сводка Минобороны России, утром 26 июля ВСУ возобновили наступательные действия высокой интенсивности на Ореховском направлении. Российское оборонное ведомство охарактеризовало атаку как «массированную» — силами трёх усиленных танками батальонов. В результате отражения удара потери позиций не допущено, а ВСУ понесли тяжелейшие потери: только на этом направлении за несколько часов боя были уничтожены 22 танка, 10 БМП и 1 боевая бронемашина. Были ли в составе этой бронетехники представители западного «зверинца», пока не уточняется, но на предоставленных сторонними источниками кадрах можно заметить как минимум несколько выведенных из строя БМП Bradley.

Необходимо понимать, что наступательные действия ВСУ продолжаются на всех основных направлениях линии боевого соприкосновения. Успеха попытки прорыва ещё даже не первой линии обороны, а «предбанника», не имеют.

По мнению российского командования, потенциал для наступления у ВСУ хоть и изрядно потрёпан, но ещё не исчерпан. Окончательное «выдыхание» наступления ожидается к концу августа.

#россия #украина #боевые действия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российская армия развила успех после прорыва обороны ВСУ на Краснолиманском направлении и продвинулась ещё на несколько километров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
158
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
37
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
6
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
+
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
34
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Перезагрузка
15
Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину
13
3 ключевые фишки игры Baldur's Gate 3
11
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
16

Сейчас обсуждают

Вячеслав Касаткин
15:57
Да нет,у нас их до хрена,но они гораздо культурнее азиатов!
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
REY_B_
15:57
Самая лучшая защита пользователя... Это хорошо действующий ГУЛАГ. - Без этого, всё остальное бессмысленно. А с этим, вполне достаточно.
2FA (Двухфакторная аутентификация) - обязательная функция для современного пользователя
Михаил Невский
15:50
я не дурак туда идти.ю. Вячяслав
В Госдуме предложили увеличить призывной возраст мужчин в Росси до 50 лет
AlexeyG
15:47
На нее физически свежие официальные драйвера не встанут?
В Австралии продается невыпущенная MSI RTX 3080 Ti с 20Gb памяти и потенциалом для разгона
Наталья Бобрович
15:43
А кем поставленные задачи выполняла ЧВК Вагнер в Ливии, в Африке,,,и т д. Если им ставят задачи в РФ, значит они имеют юридическую основу. Они никак не могут поехать куда-то без договора. Частная воен...
Матвиенко сравнила ЧВК «Вагнер» с «Махновцами» и против особого статуса для «вагнеровцев» в России
R_baron
15:41
Долбанавт, а указать что для россии и беларуси она не доступна религия не позволила?
Завтра последний день, когда можно будет бесплатно забрать The Elder Scrolls Online
Sergeye Mygkih
15:39
Да уже всём ясно на сколько они глупые. Потом заднюю типо Я не говорил.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Marc Crass
15:35
Я бы в свое время взял вместо 3090 такую на 20 гигов. Потому что 3080 на 10 уже упиралась в объем памяти, 3080 на 12 в наличии не сильно отличалось по цене от 3090, да и тоже маловато памяти будет. А...
В Австралии продается невыпущенная MSI RTX 3080 Ti с 20Gb памяти и потенциалом для разгона
Даниил Лавкрафт
15:30
Стоп, так "кусок обычного металла, который можно изпользовать на производстве" - или всё же кусок платины?
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
Китя.
15:25
Для проца 13900к карта 4060ti просто зытыха. даже тест это указывает.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем