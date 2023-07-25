А кто сказал, что пропаганда должна быть качественной?

Что делать западной прессе, когда даже притянутых за уши успехов у ВСУ нет, а писать про них, отрабатывая информационную повестку, надо? Правильно: придумаем эти успехи, посчитав своих зрителей за недееспособных детей и перевернув реальность с ног на голову. Примерно так произошло с одним из репортажей британского издания The Sun.

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Попытавшись нарисовать для ВСУ «перемогу», The Sun выдало опубликованный на днях видеоролик с поражением украинского танка Leopard 2 российским дроном-камикадзе «Ланцет» за некий «российский танк, объятый пламенем после прямого попадания украинскими ракетами», и источником которого якобы является пресс-служба ВСУ.

И если бы в телеэфире подобная манипуляция бы, скорее всего, «прокатила», то вот интернет-публика, как ни крути, куда более подкованная и, к тому же, не гнушающаяся получать информацию из альтернативных, независимых источников. Поэтому в комментариях под видеороликом от The Sun издание тут же вывели на чистую воду, справедливо обвинив в перевирании фактов.

К сожалению, уровень западной журналистики из года в год пробивает казавшиеся ранее недостижимыми донья. Началось всё весной прошлого года, когда журналисты, ничего не понимающие в военных и боевых действиях, начали натужно изображать российскую армию как некомпетентную, а ВСУ — чуть ли не как трёхметровых непобедимых полубогов войны. Реальность, конечно, диаметрально противоположна, и в западной прессе потихоньку это начинают понимать. До The Sun же, по всей видимости, новый «тренд» ещё не дошёл.