Зенитчиков из Киева привезите — те и «Кинжалы» со скоростью вчетверо выше «Оникса» умеют сбивать.

Чем плоха пропаганда, основанная на лжи и переворачивании реальности с ног на голову? Тем, что если врать становится невозможно по причине того, что реальность видна всем, то всё распространение ложной информации сразу же становится очевидным, и в таком случае приходится с большой неохотой признавать реальные факты, тем самым автоматически ставя в сознании общественности под удар всю информационную «машину». Именно это происходит сейчас на Украине, которая совсем недавно хвалилась фантастической и больше ни у кого не имеющейся способностью «сбивать» гиперзвуковые «Кинжалы», а теперь, как выясняется, в реальности не может перехватить даже летящие в несколько раз медленнее крылатые ракеты «Оникс».

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По словам официального представителя ВВС ВСУ Юрия Игната, перехватывать «Ониксы» по-прежнему не удаётся. О том, что украинская ПВО беспомощна перед «Ониксами», которые активно используются для нанесения ударов по портовой инфраструктуре Одессы, Николаева и других причерноморских городов Украины, Игнат сообщал ещё на прошлой неделе, обосновав это тем, что «Ониксы» летят на сверхнизкой высоте, из-за чего их обнаружение и перехват имеющимися средствами ПВО становится невозможным. Как видим, прогресса за неделю достигнуто не было.

Ущерб, наносимый ракетными ударами ВС РФ по военным объектам в ранее находившихся под защитой «зерновой сделки» городах Украины, уже колоссальный: критически повреждена портовая инфраструктура, тем самым делая невозможным возобновление «зерновой сделки», уничтожены склады с вооружениями и объекты ещё оставшейся военной промышленности. Удары продолжаются уже неделю, и нанесённые повреждения таковы, что скрывать их в Киеве уже попросту не могут.