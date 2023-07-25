Пока без подробностей.

Учитывая статус отношений не только между Россией и Беларусью в целом, но и между их президентами в частности, визит Лукашенко в Санкт-Петербург на встречу с Путиным явно прошёл не для того чтобы полюбоваться видами и провести время в дружеской обстановке. Главы государств обсуждали важнейшие стоящие на повестке дня вопросы, и можно не сомневаться в том, что о сути большей части переговоров мы если и узнаем, то нескоро.

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Поскольку в настоящее время значительная часть бойцов ЧВК «Вагнер» под предлогом «инструкторской работы» пребывает именно в Беларуси, и какова реальная, а не откровенно выдуманная причина их нахождения в соседнем государстве, неясно. Как бы то ни было, ЧВК «Вагнер» была одной из тем обсуждения между Путиным и Лукашенко, о чём сегодня сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В детали, естественно, Песков вдаваться не стал. Стоит напомнить, что в Беларуси размещены по меньшей мере восемь тысяч бойцов «Вагнера», что, как вы понимаете, слишком много для простой «инструкторской» работы. Очевидно, имеется какой-то план, и учитывая тот факт, что Лукашенко всерьёз опасается польского вторжения в западную часть Украины, из-за чего у Беларуси может появиться военная угроза с юга, бойцы «Вагнера», скорее всего, размещены в стране именно на случай, если Польша всё-таки на свою беду рыпнется.