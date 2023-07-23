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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко заявил о неприемлемости расчленения Украины и передачи её западных областей Польше
И попросил Путина проработать решение этого вопроса.

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Тема готовности «гиены Европы», как совершенно справедливо исторически называют Польшу, зайти с войсками в западные области и так уже необратимо ослабленной Украины с целью их дальнейшей аннексии, поднимается российским руководством слишком часто, чтобы быть просто страшилками. Тема возможного вторжения Польши на Украину, под каким предлогом бы это ни делалось, всерьёз беспокоит и белорусского лидера Александра Лукашенко, который поделился своими опасениями с Владимиром Путиным в рамках сегодняшней встречи глав государств в Санкт-Петербурге.

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По словам Лукашенко, для Беларуси в частности и для Союзного государства в целом неприемлемо расчленение Украины и передача её западных земель Польше. Если населению западных областей Украины нужна будет поддержка России и Беларуси, то, по мнению Лукашенко, необходимо это сделать. Президент Беларуси попросил своего российского коллегу обсудить и продумать этот вопрос.

«Это неприемлемо, потому что мы оказываемся с запада подвержены — прибалты и поляки — их военному влиянию, и окажется, что и с юга», — отметил Лукашенко.

Что касается западных областей Беларуси, на которые, по данным российской разведки, польские власти также потирают ручки, то Лукашенко поблагодарил Путина за позицию, заключающуюся в том, что нападение на Беларусь будет автоматически означать нападение на РФ — со всеми вытекающими из этого последствиями для нападающего.

Напомним, что в пятницу Путин в ходе заседания Совбеза России заявил, что ввод польских войск на западные территории Украины — это внутреннее дело киевских властей и Польши, и что Россия вмешиваться в этот процесс не станет. По всей видимости, после беседы с Лукашенко подход к этому вопросу будет изменён.

#россия #украина #политика #нато #польша #беларусь #белоруссия
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