Пытаются «съехать» с темы.

Разговорами о поставках Украине истребителей F-16 и подготовкой лётчиков страны Запада загнали себя в очередную ловушку: с одной стороны, исполнять обещания, вроде бы, надо, иначе можно совсем уж безнадёжно потерять лицо, а с другой стороны, представители военного руководства США открыто и ничего не скрывая заявляют, что передать Киеву истребители в таком количестве, которое способно изменить ситуацию на поле боя, Запад в принципе не может. Похоже, потихоньку стелить соломку начал госсекретарь США Энтони Блинкен, прокомментировавший сегодня в интервью CNN вопрос поставки F-16.

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Как отметил Блинкен, даже если решение о передаче Украине истребителей будет принято сегодня, на их передачу и последующее применение потребуется много времени — несколько месяцев. Время необходимо не только на подготовку лётчиков, но и на решение проблем с обслуживанием, а также на интеграцию данных истребителей в условия общевойсковых сражений.

При этом Блинкен уклончиво ответил на вопрос о том, получит ли Украина истребители F-16 вообще. Госсекретарь США заявил, что военное руководство США определяет, какие вооружения наиболее эффективны в украинских реалиях, и насколько быстро они могут начать. Процесс по передаче Киеву F-16, добавил Блинкен, «движется».

Проще говоря, в США пытаются «съехать» с темы передачи Украине истребителей F-16, потому что то, что ждёт эти самолёты в небе над Украиной, все себе примерно представляют. А ждёт то же самое, что произошло с оставшимся у Украины от СССР/России авиационным флотом и всеми теми самолётами советского образца, что были Киеву переданы из стран восточной Европы.