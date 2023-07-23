По-другому и быть-то не могло. Если размышлять логически. А это нынче не модно.

Представители западных стран уже с трудом скрывают эмоции, которые у них вызывает контрнаступление ВСУ. С момента его начала прошло уже больше полутора месяцев, а результат — околонулевой: украинские силы не добрались даже до первой линии российской обороны. Вот и госсекретарь США Энтони Блинкен, являясь одним из представителей неоконсервативного американского политического класса, был вынужден в интервью CNN признать, что наступление ВСУ продвигается «тяжело».

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По словам Блинкена, наступательные действия сейчас находятся на «сравнительно ранней стадии», и они «тяжёлые». В качестве причины, по которой наступление практически стоит на месте, Блинкен назвал «надёжную оборону», выстроенную российскими войсками.

По самым скромным подсчётам, ВСУ уже потеряли более 30 % всей предназначенной для наступления военной техники. По более реалистичным подсчётам, в которых должны учитываться ежедневные российские удары по местам хранения техники и складам боеприпасов, эта доля примерно вдвое больше. Тем не менее, резервы у Украины ещё есть, и, по мнению политика Владимира Рогова, в ближайшую неделю—две ВСУ начнут вторую фазу наступления.