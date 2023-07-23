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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рогов: в конце июля ВСУ начнут вторую фазу наступления
Проще говоря, расслабляться рано.

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Даже по статистике, предоставляемой западными СМИ, ВСУ в ходе наступательных действий, начавшихся 4 июня и продолжающихся по сей день, потеряли более 30 % всей предназначенной для наступления военной техники. Подсчёт максимально скромный, и какова реальная доля уничтоженных вооружений, особенно, учитывая постоянные российские ракетные удары по складам и арсеналам, на данном этапе сказать невозможно. Тем не менее, расслабляться рано, на что сегодня прямым текстом намекнул политик Владимир Рогов, занимающий должность председателя движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области.

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По словам Рогова, вооружённые силы Украины сейчас сосредотачивают силы на линии боевого соприкосновения, подготавливая резервы для второй фазы наступательных действий и занимаясь расчисткой российских минных полей. По предварительным расчётам, вторая фаза «контрнаступа» начнётся в конце июля или в начале августа.

#россия #украина #боевые действия
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