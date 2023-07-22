Володя, тебе надо позвонить другому Володе, а не генсеку НАТО.

Как известно, с 20 июля Россия, замаскировав это дипломатическими терминами, по сути начала морскую блокаду украинских портов: суда, следующие в украинские порты, будут восприниматься ВС РФ как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а гарантии безопасности судоходства в черноморском регионе отозваны. С учётом того, что портовая инфраструктура Одессы, Николаева и Черноморска критически повреждена, одному из последних оставшихся у Украины источников заработка нанесён непоправимый в текущих реалиях ущерб, и с «зерновой сделкой» фактически покончено.

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Тем не менее, киевское руководство почему-то верит в то, что каким-то чудесным способом реанимировать эту сделку можно будет без участия России и при помощи стран НАТО. Так, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенберг, главной темой которого были «первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и функционирования черноморского зернового коридора».

Зачем для этого общаться со Столтенбергом, и как НАТО может повлиять на сложившуюся ситуацию, учитывая, что единственные две имеющих значение в военном смысле страны НАТО — США и Турция — уже отказались вмешиваться в процесс и каким-то образом обеспечивать безопасность везущих зерно сухогрузов, непонятно. Киевскому руководству необходимо как можно скорее спуститься с небес на землю и понять, что все разговоры пора начинать вести с Россией. Изображать, что без учёта мнения РФ Украина что-то может делать — это опасная иллюзия, внезапное и неизбежное разрушение которой куда хуже, чем плавный её разбор по кирпичикам.