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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса переживает, что Россия вводит «ракетную блокаду» украинских портов
Может, следовало всё-таки выполнять требования РФ?

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Сегодня ночью в Одессе было громко и тревожно, как, согласно признанию мэра города, не было никогда с момента начала специальной военной операции. Массированный ракетный удар наносился по военным объектам, логистической инфраструктуре, портовой инфраструктуре, складам боеприпасов. В общем, по всем тем объектам, которые так или иначе находились под защитой так называемой зерновой сделки, которая больше не действует.

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Эхо этих ударов донеслось и до западной прессы. В частности, немецкий таблоид Bild опубликовал статью военного аналитика Юлиана Рёпке, который заявил, что Россия сразу после истечения действия «зерновой сделки» нанесла удары по объектам в порту Одессы, чем «фактически ввела морскую блокаду Украины» с помощью ракет. По имеющимся у Рёпке сведениям, с момента окончания сделки и начала ракетных обстрелов ни один корабль не зашёл в украинские порты, а ещё 12 вывозящих зерно кораблей застряли на приколе в Одессе и Николаеве.

Рёпке добавил, что теперь данный регион снова стал небезопасным, а это значит, что страховые компании отказываются страховать идущие в направлении Украины морские суда, а без страховки, как известно, перевозчики не работают.

Ранее продолжающие играть в субъектность киевские власти заявили, что вознамерились продолжить «зерновую сделку» уже без участия России. Что ж, похоже, действия ВС РФ поставили точку в этой фантазии.

nullОтметим, что для того чтобы избежать данных последствий, коллективному Западу просто-напросто следовало выполнить изложенные Россией требования в рамках «зерновой сделки». Что до Украины, то, опять же, винить во всём происходящем кроме себя и своих спонсоров ей некого.

#россия #украина #боевые действия #евросоюз #зерновая сделка
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