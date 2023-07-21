Перекладывать с больной головы на здоровую — это вообще в Киеве любимая забава.

Пройдёт ещё совсем немного времени, и «контрнаступление» ВСУ разменяет третий месяц с момента своего начала. Результата на сегодняшний день нет, потери в технике аховые, в личном составе — чудовищные, и всё это, учитывая реалии «на земле», было очевидно ещё задолго до начала наступления. Поскольку факты уже невозможно скрывать и переиначивать, необходимо оправдываться. А как лучше всего оправдываться? Правильно: перекладывая проблему с больной головы на здоровую.

реклама

Именно этим очень любят заниматься нынешние киевские политические руководители. Так, по словам президента Украины Владимира Зеленского, причина, по которой ВСУ имеют трудности с наступлением, кроется в медленных поставках вооружений со стороны коллективного Запада.

Как заявил Зеленский, время имеет значение, и это время сыграло на пользу России, которая в отсутствие поставок Украине вооружений с Запада смогла выстроить оборону и установить повсюду минные поля. Украинский Генштаб, уточняет глава государства, рассчитывал, что наступление начнётся весной, но из-за нехватки боеприпасов и вооружений его пришлось сдвинуть, тем самым косвенно оказав услугу ВС РФ.

На самом деле украинские силы до российской реальной обороны ещё даже не добрались, застряв в так называемой серой зоне и в первом «слое» минных полей. На сегодняшний день уже и в Киеве, и в Вашингтоне отмечают, что «контрнаступ» из своеобразного «блицкрига», на который был расчёт, перешёл в «тяжёлое, долгое и кровопролитное» наступление. И ничем хорошим всё это для ВСУ закончиться в условиях господства ВС РФ в авиации, дронах и артиллерии, не может.