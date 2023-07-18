Не американцы же воюют, можно и затянуть процесс. Вот такой цинизм.

Реальность так называемого контрнаступления ВСУ уже невозможно скрывать никому и никак: процесс затянулся, потери в переданной Украине с Запада технике запредельные, и это ещё бои даже до первой линии российской обороны не дошли и вряд ли когда-нибудь дойдут. И вот, «контрнаступление», которое, согласно фантастическому плану, должно было за первые сутки заставить российские войска бежать в панике, после чего открыть ВСУ путь к перерезанию сухопутного коридора в Крым, аккуратненько переклассифицировали в «долгое, сложное и кровопролитное». Именно так о нём отозвался глава Объединённого комитета начальников штабов (аналог начальника Генерального штаба в ВС РФ) армии США Марк Милли.

реклама

По словам Милли, он не стал бы давать действиям украинских войск оценку «провал», отметив лишь, что основную сложность для ВСУ представляют российские оборонительные линии. Да, те самые, до которых ВСУ ещё даже не добрались, застряв на минных полях в «серой зоне».

nullПо скромным подсчётам западных СМИ, за время наступления ВСУ потеряли 30 % всей выделенной для него военной техники, не вдаваясь в детали потерь в личном составе, поскольку это сильно разрушило бы создаваемую на Западе полностью оторванную от реальности картинку происходящего. По подсчётам МО РФ же общие потери всей техники со стороны ВСУ только на линии боевого соприкосновения перевалили за две тысячи единиц, и это не учитывая потерь в ходе ракетных ударов по тыловым арсеналам и местам дислокации резервов.