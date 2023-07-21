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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава концерна Rheinmetall вознамерился прикрывать готовящийся к постройке на Украине завод с помощью систем ПВО
Где там наш разноцветный парик и накладной красный носик?

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По трудно объяснимой причине, руководство немецкого оборонного концерна Rheinmetall, производящего бронетехнику и орудия для неё, стало всерьёз одержимым идеей возведения не где-то там, а прямо на Украине завода по ремонту и восстановлению бронетехники, а также по производству танков KF51 Panther. Учитывая реальность, в которой данный завод в любой точке Украины элементарно попадает под удары российских ракет, решение в высшей степени безрассудное. И о том, что завод станет законной военной целью для российской армии, намедни немцев уже предупредил МИД РФ.

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По всей видимости, предупреждений живущим в своей собственной реальности представителям коллективного Запада уже недостаточно: там хотят на полном серьёзе построить завод, а затем окружить его системами противовоздушной обороны для защиты от возможных российских ударов. По крайней мере, такой мыслью поделился руководитель концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

В общем, руководство к действию российской армии дано: дожидаемся, пока завод построят, завезут на него оборудование и материалы, после чего наносим массированный ракетный удар. Так сказать, показательно и решительно. Непонятно только, в какие временные рамки рассчитывает уложиться господин Паппергер: строительство военного завода — процесс, который растянется не на один год, а за это время конфликт может закончиться.

#россия #украина #боевые действия #германия #психиатрия #промышленность
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Pilat2009
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Тогда у них армия призывная была.Да,и опыт той войны они проанализировали
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Pilat2009
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У России ни денег нет на массовое перевооружение,ни комплектующих.С какого такого перепугу самолет стоит намного меньше китайца?У нас что,раб сила дешевле?
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Константин Бородаенко
21:03
За этот высер ещё деньги платят?)) Хоть ты ТТХ всех перечисленных аппаратов предоставил для сравнения, а то написал как школьник сочинение 7го класса... Хотя бы бюджет написал что и почём обойдется))
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DonCarleone
21:02
А бомбу ФАБ 9000 они чем сбивать будут? дырявый патриот уже все видели...
Глава концерна Rheinmetall вознамерился прикрывать готовящийся к постройке на Украине завод с помощью систем ПВО
Александр Иванов
21:01
🤔Вот когда перестанет считаться Украинской территорией, тогда и стройте, (если дадут) а сейчас ВЫ сильно поторопились😨
Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
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