Где там наш разноцветный парик и накладной красный носик?

По трудно объяснимой причине, руководство немецкого оборонного концерна Rheinmetall, производящего бронетехнику и орудия для неё, стало всерьёз одержимым идеей возведения не где-то там, а прямо на Украине завода по ремонту и восстановлению бронетехники, а также по производству танков KF51 Panther. Учитывая реальность, в которой данный завод в любой точке Украины элементарно попадает под удары российских ракет, решение в высшей степени безрассудное. И о том, что завод станет законной военной целью для российской армии, намедни немцев уже предупредил МИД РФ.

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По всей видимости, предупреждений живущим в своей собственной реальности представителям коллективного Запада уже недостаточно: там хотят на полном серьёзе построить завод, а затем окружить его системами противовоздушной обороны для защиты от возможных российских ударов. По крайней мере, такой мыслью поделился руководитель концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

В общем, руководство к действию российской армии дано: дожидаемся, пока завод построят, завезут на него оборудование и материалы, после чего наносим массированный ракетный удар. Так сказать, показательно и решительно. Непонятно только, в какие временные рамки рассчитывает уложиться господин Паппергер: строительство военного завода — процесс, который растянется не на один год, а за это время конфликт может закончиться.