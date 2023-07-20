Но сначала дождёмся, когда туда завезут оборудование. Не по голым же стенам бить, в самом деле?

На Украине нет ни одного клочка земли, куда не могли бы безнаказанно и с гарантированным достать российские средства поражения. Это необходимо знать и всегда держать данный аспект в уме, принимая те или иные решения. Впрочем, в некоторых государствах коллективного Запада продолжается отрыв от реальности и следование в русле нелепой пропаганды. Так, немецкий концерн Rheinmetall, выпускающий бронетехнику и орудия для неё, вознамерился построить на Украине завод, на котором бы ремонтировалась поставленная Киеву бронетехника западного образца. Сегодня МИД России прокомментировал, какая судьба ждёт такой завод в случае его появления.

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, завод Rheinmetall, если он будет возведён, станет законной военной целью для ВС РФ — так же, как ими становятся все остальные объекты военной промышленности на территории Украины.

И здесь необходимо понимать, что просто бить по площадке нецелесообразно ни с экономической, ни с практической, ни с какой бы то ни было другой точки зрения. Сначала необходимо дождаться, пока завод будет построен, на него завезут и установят оборудование, и тогда уже наносить удар, отправив многолетние старания Германии в утиль. Так что не стоит ждать молниеносных действий: в данном случае как раз правильнее выждать необходимого момента.

В целом же руководство Rheinmetall имеет слишком странные представления о данном конфликте: строительство завода таких масштабов — это процесс не одного года, и весьма наивно полагать, что боевые действия, не говоря уже о сохранении в Киеве текущей безропотной и полностью несамостоятельной власти, продлятся так долго.