По морю теперь не вариант.

Несмотря на то, что формально США не должно быть никакого дела до «зерновой сделки», на практике Вашингтон всегда суёт нос не в свои дела, и данный вопрос — не исключение. На сегодняшний день очевидно, что Россия положила «зерновой сделке» конец, и подтвердила это решение делом, нанеся массированные ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы. Тем не менее, в Белом доме на полном серьёзе заявили, что будут продолжать оказывать Украине поддержку по вывозу зерна на мировые рынки.

реклама

Как отметила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, мир отчаянно нуждается в украинском зерне, и США будут способствовать его (зерна) поступлению на мировые рынки. В качестве одной из мер этого содействия Жан-Пьер назвала объявленный сегодня Пентагоном очередной пакет «военной помощи» Киеву, в состав которого, помимо всего прочего, входят средства для обеспечения безопасности портовой инфраструктуры.

nullПроблема лишь в том, и этого Жан-Пьер не уточнила, что портовая инфраструктура уже серьёзно разрушена, и не факт, что сегодняшний российский ночной удар по ней был последним. Кроме того, поставки этих средств обеспечения безопасности портовой инфраструктуры включены в состав программы USAI, в рамках которой Украине оказывается не сиюминутная, а долгосрочная поддержка: сначала эти вооружения должны будут произвести, потом закупить, и лишь после этого отправить Киеву. Сколько это займёт времени, неизвестно.