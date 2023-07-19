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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США объявили об очередном пакете «военной помощи» для Украины на $1,3 млрд — в него войдут ПВО, боеприпасы, бензовозы, дроны и многое другое
Важно: это заказ в военно-промышленном комплексе. То есть, Украине это передадут ох как нескоро.

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Отказываясь признавать провал своей политики в отношении текущего конфликта на Украине, Соединённые Штаты продолжают давить на педаль акселератора, вкладывая в Киев всё больше и больше ресурсов. Сегодня Пентагон сообщил о том, что США предоставят Украине очередной пакет «военной помощи» — в этот раз на сумму в $1,3 миллиарда.

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На этот раз, впрочем, речь идёт не о сиюминутном изъятии боеприпасов и военной техники из арсеналов армии США, в которых и так уже шаром покати, а о средне- и долгосрочных закупках и производстве соответствующих вооружений американским военно-промышленным комплексом в рамках кампании USAI (Ukraine Security Assistance Initiative — инициатива содействия безопасности Украины).

nullВ общей сложности США в некой перспективе, причём, не уточняется, в насколько отдалённой, намереваются произвести и передать Украине следующее:

  • 4 ЗРК NASAMS и боеприпасы для него;
  • артиллерийские снаряды калибра 152 мм;
  • оборудование для расчистки минных полей;
  • ракеты TOW;
  • БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • оборудование для противодействия беспилотникам и для определения средств радиоэлектронной борьбы;
  • 150 топливозаправщиков;
  • 115 машин для буксировки и перевозки оборудования;
  • оборудование для безопасности портов и гаваней;
  • тактические защищённые системы связи;
  • различные формы поддержки.
#россия #украина #сша #боевые действия
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DonCarleone
21:08
не совсем украине, скорее своему впк деньги выделяются
США объявили об очередном пакете «военной помощи» для Украины на $1,3 млрд — в него войдут ПВО, боеприпасы, бензовозы, дроны и многое другое
Дядя Z
21:07
теперь уже пиндосам спички,гречку и керосин,надо высылать хохлам
США объявили об очередном пакете «военной помощи» для Украины на $1,3 млрд — в него войдут ПВО, боеприпасы, бензовозы, дроны и многое другое
Shatun29
21:05
Это так и работает, просто не всё озвучивают и хватает ума не пускать суда там где подобное озвучено.
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На Украине заявили об уничтожении 60 тысяч тонн зерна и огромных повреждениях портовой инфраструктуры в результате российских ракетных ударов
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