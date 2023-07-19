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Отказываясь признавать провал своей политики в отношении текущего конфликта на Украине, Соединённые Штаты продолжают давить на педаль акселератора, вкладывая в Киев всё больше и больше ресурсов. Сегодня Пентагон сообщил о том, что США предоставят Украине очередной пакет «военной помощи» — в этот раз на сумму в $1,3 миллиарда.
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На этот раз, впрочем, речь идёт не о сиюминутном изъятии боеприпасов и военной техники из арсеналов армии США, в которых и так уже шаром покати, а о средне- и долгосрочных закупках и производстве соответствующих вооружений американским военно-промышленным комплексом в рамках кампании USAI (Ukraine Security Assistance Initiative — инициатива содействия безопасности Украины).nullВ общей сложности США в некой перспективе, причём, не уточняется, в насколько отдалённой, намереваются произвести и передать Украине следующее:
- 4 ЗРК NASAMS и боеприпасы для него;
- артиллерийские снаряды калибра 152 мм;
- оборудование для расчистки минных полей;
- ракеты TOW;
- БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- оборудование для противодействия беспилотникам и для определения средств радиоэлектронной борьбы;
- 150 топливозаправщиков;
- 115 машин для буксировки и перевозки оборудования;
- оборудование для безопасности портов и гаваней;
- тактические защищённые системы связи;
- различные формы поддержки.