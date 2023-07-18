Расчёты пока предварительные.

В результате вчерашнего удара по Крымскому мосту произошло частичное обрушение куска дорожного полотна вкупе с его смещением относительно опоры. Масштаб повреждений, конечно, не настолько серьёзный, как было в октябре прошлого года, но всё равно внушительный, и чтобы примерно понять уровень нанесённого мосту урона, достаточно ознакомиться с предварительными расчётами по стоимости восстановления, которыми поделился сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин.

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По словам Хуснуллина, пока специалисты видят ущерба на 1—1.3 миллиарда рублей. Важно понимать, что оценка масштабов повреждений ещё ведётся, поэтому речь идёт о предварительной сумме, которая по итогу может как увеличиться, так и снизиться.

Украинская сторона неоднократно осуществляла попытки нанесения ударов по Крымскому мосту всеми доступными средствами: крылатыми ракетами, дронами, морскими беспилотниками, безэкипажными катерами. Большинство атак удавалось отбить, но вчера ночью/утром обстоятельства сложились таким образом, что добраться до опоры моста, повредив целый пролёт, противнику всё же удалось.