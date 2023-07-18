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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ нанесли ракетный «удар возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве
Для «возмездия» как-то пока не очень убедительно.

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Сегодня ночью в Одессе и Николаеве было непривычно громко: объекты, которые находились под защитой в рамках так называемой зерновой сделки, на протяжении года создавали у жителей этих городов ложное чувство отдалённости происходящих событий. Но практически сразу после окончания действия «зерновой сделки» по объектам в этих городах были осуществлены удары с использованием дронов «Герань-2» и крылатых ракет «Калибр». Сегодня эту информацию подтвердило Минобороны России, назвав осуществлённый сегодня ночью ракетный удар «ударом возмездия».

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Согласно официальной сводке, ударам подверглись объекты, использовавшиеся для подготовки террористических актов против России с применением безэкипажных катеров (тех самых надводных «беспилотников», с помощью которых вчера был нанесён удар по Крымскому мосту), а также объекты, на которых эти катера, собственно, изготавливались.

Помимо этого, в районах Николаева и Одессы были поражены хранилища топлива, в которых содержались в общей сложности порядка 70 000 тонн горючего. Все назначенные объекты, согласно комментарию МО РФ, были уничтожены с подтверждением пожаров и детонации.

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Если у вас справедливо возникнет вопрос, а обязательно ли для нанесения подобных ударов ждать какого-то экстраординарного действия со стороны Украины, то здесь проблема в том, что события наложились одно на другое. Важно понимать, что удары подобного рода готовятся сильно заранее, и учитывая тот факт, что попытки совершения терактов с применением безэкипажных катеров предпринимались и ранее, в том числе за сутки до злосчастного удара по Крымскому мосту, логично предположить, что подготовка к удару началась за несколько дней до этого события. Кроме того, не забываем, что киевские власти наверняка действовали под прикрытием «зерновой сделки», и нанесение удара стало возможным уже только после её окончания. Убедительны ли столь ограниченные ракетные удары для того, чтобы громко именовать его «ударом возмездия» — тут каждый пусть сделает для себя выводы самостоятельно. Возможно, перед нами только первый раунд ответных действий, потому что, опять же, массированные ракетные удары — это серьёзная операция, требующего значительного времени на планирование и подготовку.

#россия #украина #боевые действия
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