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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожает опорный пункт ВСУ — видео
Хирургическое вмешательство осуществляется каждый день. По много раз.

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Дроны-камикадзе «Ланцет» стали одними из самых известных применяемых российской армией средств поражения в рамках специальной военной операции. Одних только зафиксированных на видео случаев поражения неприятельской военной техники с помощью этих «хирургических инструментов» зафиксировано уже свыше четырёхсот. Проще говоря, «Ланцет» прижился и продемонстрировал себя превосходно. И вот, необходимость публикации видеороликов с кадрами работы «Ланцетов» наконец-то добралась и до Минобороны России, которое сегодня показало, как данный барражирующий боеприпас разносит опорный пункт ВСУ на Херсонском направлении.

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Напомним, что производство «Ланцетов» в России с зимы прошлого года выросло многократно — согласно озвученной в рамках специального посвящённого «Ланцетам» репортажа канала «Россия-1», аж в 50 раз. На сегодняшний день в войсках активно применяются «маленький» и «большой» дроны «Ланцет», но производитель уже готов обеспечить войска и модернизированной версией, способной работать в реалиях сетецентрической войны.

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«Ланцеты» применяются для поражения самых разных целей: от лёгкой техники и «опорников» до антенн РЛС, пусковых установок систем ПВО, радаров, артиллерии, танков, и других бронированных машин.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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