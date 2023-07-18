Признать провал — первый шаг.

События осени прошлого года, когда украинским войскам удалось успешно провести наступательную операцию на Харьковском направлении, а затем под угрозой прорыва плотины Каховского водохранилища (как оказалось, угроза была реальной) вынудить российские войска отойти из Херсона на левый берег Днепра, создали в сознании киевских властей иллюзию невероятного успеха. Тот факт, что на обоих направлениях российские войска просто-напросто отступили, нанеся в процессе ВСУ чудовищный урон, киевскую информационную машину особо не волновал: «перемога» и всё тут.

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Примерно такого же развития событий в Киеве ожидали и в рамках начавшегося 4 июня «контрнаступления», забыв при этом, что с осени в России прошла частичная мобилизация, призванная решить проблему с откровенной нехваткой личного состава для проведения специальной военной операции, а по всей линии боевого соприкосновения стали возводиться колоссальные оборонительные линии. По итогу полутора месяцев «контрнаступа» стало очевидно, что ВСУ не могут добраться даже до первой линии российской обороны, не говоря уже о её прорыве и грандиозных планах по перерезанию сухопутного коридора в Крым. И вот, сегодня тот факт, что быстро результаты «контрнаступления» не появятся, признал и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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По словам Сырского, которые он произнёс в интервью BBC, ВСУ хотели бы достичь «очень быстрых» результатов, но на практике это «практически невозможно», и продвижение войск идёт «не так быстро, как хотелось бы». О каком вообще продвижении говорит Сырский, непонятно: линия боевого соприкосновения практически статична, а впереди только первая линия российской обороны, преодолеть которую будет той ещё задачей — особенно в условиях потерь, которые даже по самым скромным подсчётам западной прессы составили 30 % от всех выделенных на «контрнаступ» ресурсов.