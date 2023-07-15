И затем ещё 10 % в последующие недели. И это очень, ещё раз, очень-очень скромные подсчёты.

Фиаско украинского «контрнаступления» начинает доходить и до ключевой западной прессы. Так, издание The New York Times (далее NYT), ссылаясь на американских и европейских официальных лиц, давших ему свои комментарии, пишет, что только за первые две недели наступательных действий Вооружённые силы Украины потеряли 20 % всей выделенной для этих наступательных действий военной техники.

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Столь циклопические потери, кадры которых разлетелись по всему миру, и после которых тот факт, что наступление пошло не по плану, стало невозможно отрицать, вынудили ВСУ к смене тактики, в результате чего за последующие недели уровень потерь сократился примерно вдвое — до 10 % от всей назначенной к наступлению техники. Итого суммарно 30 % за время проведения наступательной операции.

Собеседники NYT признают, что наступление замедлилось, стало менее интенсивным, и сейчас ВСУ якобы занимаются сохранением и восстановлением боеспособности для готовящегося удара. Полагая, по всей видимости, что это что-то решит или позволит пробиться хотя бы к первой линии российской обороны.

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Следует помнить, что перед нами оценки западных экспертов. В реальности потери техники ВСУ непосредственно на линии боевого соприкосновения значительно выше; кроме того, в эту статистику не входят потери, нанесённые ежедневными российскими ракетными и беспилотными ударами по местам хранения техники и размещения резервов в тыловых регионах Украины. Бытует небезосновательное мнение, что основные потери были нанесены именно в ходе постоянных ударов по тылам, которые начались в первых числах мая и продолжаются по сей день.