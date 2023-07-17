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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек ООН выразил «глубокое сожаление» в связи с остановкой Россией участия в зерновой сделке
На самом деле, к Генсеку ООН тут претензий нет, от него ничего не зависело.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в комментарии для журналистов касательно «зерновой сделки» заявил, что «глубоко сожалеет» о прекращении Россией участия в данном договоре и об отзыве гарантий безопасности судоходства в Чёрном море.

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Напомним, что «зерновая сделка» (официальное название: «Черноморская инициатива») является двойным международным договором между Россией, Турцией и ООН и между Украиной, Турцией и ООН, подразумевающим вывоз украинского зерна в обмен на выполнение ряда российских требований, в число которых, например, входят разблокировка европейских портов для российских судов и переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Российская часть сделки всё это время, несмотря на её добровольное продление, не выполнялась, и вот, сегодня она была приостановлена вплоть до полного выполнения коллективным Западом всех обязательств перед российской стороной.

На самом деле, важно понимать, что договор заключался без участия стран коллективного Запада, поэтому чисто юридически они России ничего не должны: это ООН под руководством Гуттериша должна была обеспечить отступление Запада от ряда незаконных односторонних антироссийских санкций. Но на данный шаг на Западе с его нынешними зарвавшимися политическими «элитами» пойти не готовы, а учитывая тот факт, что у ООН нет возможностей принудить те или иные страны к исполнению договора, то и к Гуттеришу претензий также быть не должно. Что могли, в ООН сделали, а тот факт, что по сути не могли ничего — это уже лирика.

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С завтрашнего дня сделка официально прекратит своё действие, а Россия восстановит статус северо-западной акватории Чёрного моря как временно опасного района и отзовёт гарантии безопасности судоходства. Украина тем временем надеется продолжить вывозить зерно уже без России. К чему это приведёт — поживём-увидим.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #зерновая сделка
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armadaovs
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а как там ваше контрнаступление поживает?
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DonCarleone
18:40
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Генсек ООН выразил «глубокое сожаление» в связи с остановкой Россией участия в зерновой сделке
armadaovs
18:35
да всё никак не исчезнет. почти 1,5 года, всё идёт по плану.
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armadaovs
18:32
всё идёт по плану.
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Дядя Z
18:31
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
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