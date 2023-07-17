Это уже даже забавно.

Остановка Россией своего участия в так называемой зерновой сделке, по международному договору подразумевавшей не только вывоз украинского зерна, но и выполнение ряда российских требований, включая переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разблокировку европейских портов для российских судов, уже отразилась на политико-экономической обстановке в мире. Фьючерсы на пшеницу ползут вверх, турецкая лира пробивает очередной исторический минимум, в Чёрном море Россией отозваны гарантии безопасности судоходства, а Украина лишилась одного из своих основных источников валютных поступлений.

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И вот, в Киеве заявили, что надеются продолжить морские перевозки зерна по Чёрному морю, но уже без участия России. Как заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Украина ждёт от ООН и Турции официального подтверждения готовности к данному шагу.

По словам Никифорова, в рамках Черноморской инициативы было заключено два соглашения: между Украиной, Турцией и ООН, и между Россией, Турцией и ООН. Между Россией и Украиной, добавил Никифоров, договорённостей не было.

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Естественно, данные заявления — это для внутреннего потребления, поскольку очевидно, что соответствующий «двойной договор» заключался исключительно по причине неготовности Москвы и Киева договариваться на эту тему напрямую. Кроме того, совершенно непонятно, как Украина собирается продолжать вывоз зерна по морю, учитывая, что гарантии безопасности судоходства в Чёрном море Россией отозваны, а северо-западной акватории Чёрного моря — как раз той его части, по которой из порта Одессы выходят корабли с зерном — возвращён статус временно опасного района. Ничто не мешает РФ попросту блокировать порт точно так же, как это было в прошлом году до заключения «зерновой сделки».