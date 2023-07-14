Возможно, смысл в этом и есть. Сомнительный, но всё же.

Несмотря на произошедшие события, которые подорвали репутацию ЧВК «Вагнер» и привели данные штурмовые подразделения к реорганизации со сдачей тяжёлой военной техники обратно в ведение МО РФ, справедливая заслуженная ратным трудом народная любовь непосредственно к бойцам (ещё раз: к бойцам, а не к конкретному медийному лицу) данной организации остаётся на высочайшем уровне. Поэтому Минобороны Республики Беларусь в огромных количествах получает запросы касательно действий бойцов «Вагнера» на белорусской территории. Сегодня пресс-служба МО РБ прокомментировала многочисленные обращения на тему совместной работы белорусских военнослужащих и бойцов ЧВК «Вагнер».

реклама

Как пишет белорусское оборонное ведомство, оно совместно с руководством ЧВК «Вагнер» выработало «дорожную карту» (по-русски — план) на дальнейшую перспективу касательно подготовки и передачи опыта «вагнеровцами» подразделениям «различных родов войск» Республики Беларусь.

На данном этапе информации мало, но пресс-служба ведомства пообещала держать интересующихся данной темой читателей в курсе событий.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Сегодня уже поступали сведения о том, что в полевом лагере в Осиповичах, что в Могилёвской области, уже вовсю идут занятия с участием военнослужащих РБ и инструкторов из ЧВК «Вагнер». По замыслу, «вагнеровцы» передадут белорусским военным опыт боевых действий в условиях современного конфликта с применением огромного спектра вооружений, техники и экипировки. Опыт, безусловно, бесценный.