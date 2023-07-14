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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны Беларуси сообщило о выработке совместно с руководством ЧВК «Вагнер» плана по передаче опыта
Возможно, смысл в этом и есть. Сомнительный, но всё же.

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Несмотря на произошедшие события, которые подорвали репутацию ЧВК «Вагнер» и привели данные штурмовые подразделения к реорганизации со сдачей тяжёлой военной техники обратно в ведение МО РФ, справедливая заслуженная ратным трудом народная любовь непосредственно к бойцам (ещё раз: к бойцам, а не к конкретному медийному лицу) данной организации остаётся на высочайшем уровне. Поэтому Минобороны Республики Беларусь в огромных количествах получает запросы касательно действий бойцов «Вагнера» на белорусской территории. Сегодня пресс-служба МО РБ прокомментировала многочисленные обращения на тему совместной работы белорусских военнослужащих и бойцов ЧВК «Вагнер».

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Как пишет белорусское оборонное ведомство, оно совместно с руководством ЧВК «Вагнер» выработало «дорожную карту» (по-русски — план) на дальнейшую перспективу касательно подготовки и передачи опыта «вагнеровцами» подразделениям «различных родов войск» Республики Беларусь.

На данном этапе информации мало, но пресс-служба ведомства пообещала держать интересующихся данной темой читателей в курсе событий.

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Сегодня уже поступали сведения о том, что в полевом лагере в Осиповичах, что в Могилёвской области, уже вовсю идут занятия с участием военнослужащих РБ и инструкторов из ЧВК «Вагнер». По замыслу, «вагнеровцы» передадут белорусским военным опыт боевых действий в условиях современного конфликта с применением огромного спектра вооружений, техники и экипировки. Опыт, безусловно, бесценный.

#россия #беларусь #чвк "вагнер" #белоруссия
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