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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению белорусских военных — СМИ Беларуси
Почему бы и нет, собственно.

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Не секрет, что тем бойцам ЧВК «Вагнер», которые после вынужденной в результате вооружённого мятежа реструктуризации данной организации не захотели подписывать контракты с МО РФ или другими силовыми ведомствами, был предложен вариант отправки в Беларусь для дальнейшего выполнения своих прямых обязанностей. Помимо этого «вагнеровцев» собирались привлечь к инструкторской работе с целью передачи бесценного опыта, полученного в ходе современного конфликта, и вот, сегодня в белорусских СМИ стала появляться информация о том, что сей процесс уже начался.

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Как поясняют журналисты, занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций. Что до размещения бойцов «Вагнера», то проживают они в палаточном лагере недалеко от полигона, на котором проводится инструктаж белорусских военных.

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На данный момент известно только об одном полевом лагере «вагнеровцев» в Беларуси — под населённым пунктом Осиповичи в Могилёвской области. По слухам, всего их должно быть три, и если эти слухи верны, то ещё далеко не все «вагнеровцы», решившие сохранить верность Шефу, перебрались в новый пункт дислокации.

#россия #беларусь #чвк "вагнер"
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