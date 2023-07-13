Человек не понял, что профессиональная деятельность осталась в прошлом.

Вчера днём обескураженный поведением президента Украины Владимира Зеленского министр обороны Британии Бен Уоллес совершенно справедливо заявил, что Киеву следует быть хотя бы чуточку благодарнее за помощь, которую Запад оказывает Украине, вообще-то, исключительно из моральных побуждений, не имея перед данным государством никаких юридических и каких бы то ни было ещё обязательств, а не воспринимать политиков коллективного Запада как «менеджеров компании Amazon».

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Почувствовав, несомненно, уязвлённое и непонятно с чего возникшее самолюбие, Зеленский в свежем видеоролике решил очень смешно пошутить, подводя итоги саммита НАТО в Вильнюсе и благодаря всех, кого мог вспомнить. В общей сложности журналисты за 8 минут видео насчитали 47 слов благодарности от Зеленского в адрес «партнёров».

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На самом деле, учитывая тот факт, что Украина продолжает сопротивляться, а её удалённые от линии боевого соприкосновения города практически никак не ощущают идущих в стране боевых действий, это исключительно заслуга западной финансовой и военной помощи, то благодарности справедливые и заслуженные. Вопрос лишь, зачем всё делать столь натужно и нелепо, будто забыв, что основная сфера деятельности героя данного материала осталась в прошлом и уже, скорее всего, никогда не будет прежней?